У Синяку розпочнеться будівництво нового сучасного комплексу

Перше нове будівництво після звільнення має розпочатися цим літом на території Бучанської громади — завдяки підтримці з боку Угорщини.

«Це перший візит в Україну, але лише тому, що ми хотіли приїхати з конкретною допомогою. Уже протягом кількох тижнів ми почнемо реалізацію проекту в Бучанській громаді. Ми маємо угорське прислів‘я: «Хто допомагає швидко – допомагає двічі», – зазначив Левенте Мадяр.

Про це повідомив Левенте Мадяр, заступник міністра – Парламентський державний секретар, Уповноважений Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.Разом з делегацією пан Мадяр відвідав Бучу та Бородянку, побував на місцях військових злочинів і розказав про довгострокові плани підтримки нашого регіону.Це амбітний проект, про який ми мріяли, але не могли собі дозволити навіть до війни. Тому ми вдячні угорській стороні за таку ініціативу.Такі домовленості стали можливими завдяки попередній підготовчій роботі. Місяць тому між Київською обласною військовою адміністрацією, Угорською екуменічною службою допомоги та Бучанською громадою було підписано меморандум про партнерство та співпрацю.