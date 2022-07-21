У Синяку розпочнеться будівництво нового сучасного комплексу

Перше нове будівництво після звільнення має розпочатися цим літом на території Бучанської громади — завдяки підтримці з боку Угорщини.
Про це повідомив Левенте Мадяр, заступник міністра – Парламентський державний секретар, Уповноважений Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.
Це буде новий сучасний комплекс у Синяку, який поєднає в собі ЦНАП, амбулаторію та поштове відділення.
Разом з делегацією пан Мадяр відвідав Бучу та Бородянку, побував на місцях військових злочинів і розказав про довгострокові плани підтримки нашого регіону.
Це амбітний проект, про який ми мріяли, але не могли собі дозволити навіть до війни. Тому ми вдячні угорській стороні за таку ініціативу.
Такі домовленості стали можливими завдяки попередній підготовчій роботі. Місяць тому між Київською обласною військовою адміністрацією, Угорською екуменічною службою допомоги та Бучанською громадою було підписано меморандум про партнерство та співпрацю.