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Буча-Кекава: літній табір для дітей Бучанської громади

13 липня між латвійським містом Кекава та Бучею було підписано договір про співпрацю у прийомі дітей з селища Ворзель у літній табір Кекавського району.


Це перший проєкт, що буде реалізований у рамках налагодження партнерських стосунків між містами.
Діти, сім’ї яких постраждали внаслідок окупації російськими військами, планується розмістити у навчальному закладі та спланувати для них екскурсії, спортивні та творчі заходи, походи цікавими місцями.
Сьогодні під час онлайн спілкування з керівниками латвійського міста Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk обговорив деталі перебування дітей на відпочинку під час канікул.
Наразі у Кекаві проживає 530 українців, 510 із яких- у родинах. Облаштовано соціальний центр для переміщених осіб з України, трудова біржа сприяє працевлаштуванню бажаючих.
Анатолій Федорук подякував за підтримку і повідомив, що у Бучі вже проживає 300 внутрішньо переміщених осіб з різних областей, при цьому у місто повернулося до 70 відсотків жителів .
Дякуємо міській владі Кекави та особисто меру міста Юрісу Жилко та колективу муніципалітету, який підтримує дітей у період війни. Відповідні структури Бучанської міської ради опрацьовують усі питання щодо організації поїздки дітей на відпочинок і вже за тиждень у такому ж форматі буде обговорено деталі запланованої поїздки.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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