З 14-річного віку можна оформити паспорт для виїзду за кордон

Починаючи із 23 травня 2022 року в територіальних підрозділах ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області реалізували експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затверджений постановою КМУ від 07 травня 2022 № 541.

Експериментальним проєктом громадянам України, які досягли 14-річного віку, надана можливість одночасно із паспортом громадянина України у вигляді картки оформити також паспорт громадянина України для виїзду за кордон (при цьому заява для його оформлення з 14 років подається особою без присутності законного представника).

Відповідно до вимог згаданої постанови документи для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна подати до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.Надалі, у випадку втрати документів або необхідності їх обміну у зв'язку зі зміною персональних даних, громадяни України також можуть звернутися за одночасним оформленням паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.Ця адміністративна послуга припала до душі нашим громадянам України, оскільки за такий короткий проміжок часу до територіальних підрозділів ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області звернулося вже 7 448 громадян України!