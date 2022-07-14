В Ірпені скасовано плату за оренду комунального майна в період бойових дій

В Ірпені скасували плату за оренду комунального майна (нежитлових приміщень) за період, коли в місті велися активні бойові дії. Таке рішення прийняли сьогодні на сесії міської ради.
«Ми робимо цей крок для наших підприємців – скасовуємо оренду, коли були воєнні дії. Прошу підтримати підприємців», – зазначив перед голосуванням міський голова Олександр Маркушин.
Також цим рішенням на період воєнного стану і на три місяці після його завершення (але в будь-якому разі до кінця 2022 р.) звільняються від плати за оренду комунального майна фізичні особи та фізичні особи – підприємці, які були призвані або прийняті на військову службу.
Договори оренди комунального майна, строк дії яких завершується під час воєнного стану, вважаються продовженими на період воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення.
Згідно з проєктом рішення, управління освіти і науки та відділ культури, національностей і релігій Ірпінської міськради звільнять від оплати орендарів, які використовують комунальне майно на погодинній основі, на період воєнного стану, але в будь-якому разі з 24 лютого до 1 вересня 2022 р.