18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

Дитячий відкритий захід «SportFest»

Перший відкритий захід у просторі «СпівДія заради Дітей» у Бучі вже цього понеділка.

Під час заходу:• Майстер-клас: “Виготовлення брелока із джинсової тканини”;• Футбольний челендж;• Смуга перешкод;• Тренування “Виходь грати”• Спортивні конкурси;• Подарунки для діток та батьків від наших партнерів.Понеділок, 18 липня10:00 - 13:00Адреса: місто Буча, вул. Антонія Михайловського, 54 (Пластовий вишкільний центр)ВАЖЛИВО!Для того, щоб потрапити на захід потрібно заповнити ФОРМУ РЕЄСТРАЦІЇ та обов’язково вказати в останньому пункті «відкритий захід»й чекати на дзвінок координатора.