18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

Дитячий відкритий захід «SportFest»
Перший відкритий захід у просторі «СпівДія заради Дітей» у Бучі вже цього понеділка.
На змагання запрошуються діти віком від 5 до 12 років.
Під час заходу:
• Майстер-клас: “Виготовлення брелока із джинсової тканини”;
• Футбольний челендж;
• Смуга перешкод;
• Тренування “Виходь грати”
• Спортивні конкурси;
• Подарунки для діток та батьків від наших партнерів.
Понеділок, 18 липня
10:00 - 13:00
Адреса: місто Буча, вул. Антонія Михайловського, 54 (Пластовий вишкільний центр)
ВАЖЛИВО!
Для того, щоб потрапити на захід потрібно заповнити ФОРМУ РЕЄСТРАЦІЇ та обов’язково вказати в останньому пункті «відкритий захід»
форма >>
й чекати на дзвінок координатора.
Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України 💛💙