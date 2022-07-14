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  • 14 липня 2022
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18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

Дитячий відкритий захід «SportFest»
Перший відкритий захід у просторі «СпівДія заради Дітей» у Бучі вже цього понеділка.


На змагання запрошуються діти віком від 5 до 12 років.

Під час заходу:
• Майстер-клас: “Виготовлення брелока із джинсової тканини”;
• Футбольний челендж;
• Смуга перешкод;
• Тренування “Виходь грати”
• Спортивні конкурси;
• Подарунки для діток та батьків від наших партнерів.

Понеділок, 18 липня
10:00 - 13:00

Адреса: місто Буча, вул. Антонія Михайловського, 54 (Пластовий вишкільний центр)

ВАЖЛИВО!
Для того, щоб потрапити на захід потрібно заповнити ФОРМУ РЕЄСТРАЦІЇ та обов’язково вказати в останньому пункті «відкритий захід»
форма >>
й чекати на дзвінок координатора.

Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України 💛💙
 Пластовий центр, Буча
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