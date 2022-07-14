У Бучі 15 липня відкриття Центру психологічної допомоги

Прес-конференція з нагоди відкриття Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді розпочнеться о 12.00 в приміщенні Центру за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 2, медіа-центр Бучанської міської ради.



Акредитація:

+380963437577

З нагоди відкриття Центру також відбудуться заходи для дітей та їх батьків:

10:00 - 12:00 - майстер-класи від Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді за адресою: вул. Яблунська, 15

14:00 - 18:00 - волонтерська ініціатива “Дитинство зараз”, Київська площа, 1.