У Бучі 15 липня відкриття Центру психологічної допомоги

Центр створюється спільно Бучанською міською радою, Міжнародним медичним корпусом та Національним університетом “Києво-Могилянська Академія” за підтримки Мальтійської служби допомоги.
Акредитація:
+380963437577
Презентація Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді розпочнеться о 13.00 в приміщенні Центру за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 1А. Запрошуються представники органів державної влади та місцевого саморегулювання, працівники сфери освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та всі бажаючі.
10:00 - 12:00 - майстер-класи від Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді за адресою: вул. Яблунська, 15
14:00 - 18:00 - волонтерська ініціатива “Дитинство зараз”, Київська площа, 1.