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  • 14 липня 2022
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У Бучі 15 липня відкриття Центру психологічної допомоги

У Бучі 15 липня 2022 року відбудуться заходи з нагоди відкриття Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді.
Центр створюється спільно Бучанською міською радою, Міжнародним медичним корпусом та Національним університетом “Києво-Могилянська Академія” за підтримки Мальтійської служби допомоги.

Прес-конференція з нагоди відкриття Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді розпочнеться о 12.00 в приміщенні Центру за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 2, медіа-центр Бучанської міської ради.

Акредитація:
+380963437577


Презентація Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді розпочнеться о 13.00 в приміщенні Центру за адресою: м.Буча, вул.Енергетиків, 1А. Запрошуються представники органів державної влади та місцевого саморегулювання, працівники сфери освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та всі бажаючі.

З нагоди відкриття Центру також відбудуться заходи для дітей та їх батьків:
10:00 - 12:00 - майстер-класи від Центру психологічної допомоги при Бучанській міській раді за адресою: вул. Яблунська, 15
14:00 - 18:00 - волонтерська ініціатива “Дитинство зараз”, Київська площа, 1.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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