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  • 14 липня 2022
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Компанія Бест надаватиме гуманітарну допомогу для жителів Ірпеня

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Компанія Бест та міжнародна організація World Central Kitchen надаватиме гуманітарну допомогу для жителів Ірпеня.
World Central Kitchen - це некомерційна організація, яка забезпечує людей харчуванням під час стихійних лих та в умовах війни.



Гуманітарний штаб діятиме в Ірпені на базі офісу Компанії Бест.

Допомогу зможуть отримати: багатодітні родини, люди першої групи інвалідності та діти з інвалідністю, та люди, які перебувають в складних життєвих умовах.

Йдеться, зокрема про родини загиблих через військову агресію росії. Щоб отримати допомогу треба прийти до штабу та показати паспорт і документ, який підтверджує належність до вказаних категорій.

Гуманітарний штаб працює за адресою місто Ірпінь, вулиця Центральна 28, з понеділка по п'ятницю, з 10 по 17 годину.

Власник Компанії Бест Олексій Зіневич наголошує, що найважливіше завдання гуманітарного центру допомогти тим, хто цього потребує.

www.poglyad.tv 
 відеосюжет, ІА ПОГЛЯД, Ірпінь, ВІЙНА
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