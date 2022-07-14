Компанія Бест надаватиме гуманітарну допомогу для жителів Ірпеня

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Компанія Бест та міжнародна організація World Central Kitchen надаватиме гуманітарну допомогу для жителів Ірпеня.

World Central Kitchen - це некомерційна організація, яка забезпечує людей харчуванням під час стихійних лих та в умовах війни.

Гуманітарний штаб діятиме в Ірпені на базі офісу Компанії Бест.Допомогу зможуть отримати: багатодітні родини, люди першої групи інвалідності та діти з інвалідністю, та люди, які перебувають в складних життєвих умовах.Йдеться, зокрема про родини загиблих через військову агресію росії. Щоб отримати допомогу треба прийти до штабу та показати паспорт і документ, який підтверджує належність до вказаних категорій.Гуманітарний штаб працює за адресою місто Ірпінь, вулиця Центральна 28, з понеділка по п'ятницю, з 10 по 17 годину.Власник Компанії Бест Олексій Зіневич наголошує, що найважливіше завдання гуманітарного центру допомогти тим, хто цього потребує.