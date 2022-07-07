Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Ірландія засудила війну росії проти України та визнала дії російських окупантів геноцидом.

Про це у Бучі зазначив Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який відвідав Храм Святого Апостола Андрія Первозванного.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів про те, як громада пережила окупацію, які злочини коїли російські окупанти - катували, вбивали, спалювали.- Чим завинили мирні жителі? Від рук російських військових у громаді загинули 9 дітей, - акцентував Анатолій Петрович.Анатолій Федорук розповів, що громадян використовували як заручників. Особливо у мікрорайонах, де базувалися окупанти. Навіть під час «зелених коридорів» жителі з багатьох вулиць не могли виїхати.Також окремо пан Мартін поцікавився про руйнування житла та інфраструктури, які зазнала наша громада.Настоятель Храму Отець Андрій, підтверджуючи звірства російських військ, показав відеозйомку поховання у братській могилі, що датується початком березня.«Бучанська різанина» - побачене на фотовиставці і документальні телекадри вразили Прем’єр-міністра Ірландії, про що він відразу розповів журналістам своєї країни, які донесуть цю інформацію ірландцям.- Український народ проявив величезну стійкість, - зазначив пан Міхал Мартін і подякував, що йому дали можливість особисто побачити і почути про те, що сталося у Бучі.