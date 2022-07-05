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  • 5 липня 2022
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ДТЕК відновлює роботу зі зняття показів електролічильників у будинках клієнтів

ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжує роботу з фіксації показів лічильників та повертається до формату роботи, який був до початку бойових дій. Знімання показів знову проводитиметься як на щитових у місцях загального користування, так і на території будинків, та у квартирах мешканців. Контрольні дані допоможуть у коректному нарахуванні використаної електроенергії, щоб клієнти отримували точні рахунки за електрику. У компанії закликають не перешкоджати роботі співробітників компанії та надавати їм доступ до лічильників.

Війна в Україні змусила багатьох мешканців області залишити свої будинки, і вони не завжди можуть передати фактичні дані лічильників. У таких випадках розрахунок середніх показів провадиться згідно з щомісячним споживанням, що не завжди коректно.
Тому фахівці ДТЕК відновили знімання контрольних показів у клієнтів, лічильники яких встановлені у квартирах та на території приватних будинків. Це дозволяє перевірити точність роботи приладів обліку та звірити покази для коректного нарахування фактично спожитої енергії.

«З квітня зняття контрольних показів проводилося лише на міжповерхових щитових у під’їздах та опорах ліній електропередачі у приватному секторі, — без заходу до квартир та будинків клієнтів. Наразі ми нормалізуємо формат роботи, який був до початку бойових дій», — повідомили у компанії.


Компанія просить клієнтів не перешкоджати роботі співробітників компанії та надавати їм доступ до лічильників.

Як зрозуміти, що це співробітник компанії?



Фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі здійснюють зняття контрольних показів лічильника виключно за наявності посвідчення працівника компанії. На першу вимогу він має бути пред’явлений клієнту;
► Співробітники компанії одягнені у спецодяг із нанесеними логотипами ДТЕК;
► Фахівці оглядають лише лічильник, не пропонують жодних інших послуг та не приймають за них оплату;
► Фахівці ДТЕК працюють 24/7, щоб електропостачання будинків та підприємств залишалося надійним. У разі обстрілу працівники забезпечені всім необхідним, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

Передавати покази лічильника – швидко та зручно за допомогою особистого кабінету ДТЕК Київські регіональні електромережі



www.dtek-krem.com.ua 
 ВІЙНА, ДТЕК електромережі
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