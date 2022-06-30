Підвищення пенсій від 1 липня : хто та скільки отримає

Від 1 липня українців чекає чергове підвищення пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму на 93 грн (з 1934 до 2027 грн) для осіб, які втратили працездатність. Підвищення відбудеться відповідно до статті 7 Закону України про «Про державний бюджет України на 2022 рік».
Таким, чином з 1 липня відбудуться такі підвищення:
► Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів зросте на 93 грн (з 1934 до 2027 грн);
► Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 грн (від 5802 до 6081 грн);
► Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 грн (з 3868 до 4054 грн);
► Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зростуть на:
ІІ група інвалідності – 488,25 грн (з 10153,50 до 10641,75 грн);
ІІІ група інвалідності – 334,80 грн (з 6962,40 грн до 7297,20 грн);
учасники бойових дій – 195,30 грн (з 4061,40 до 4256,70 грн).
Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни зростуть на:
► І група інвалідності – 46,50 грн (з 967 до 1013,50 грн);
► ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 до 810,80 грн);
► ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);
учасники бойових дій – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);
► учасники війни – 18,60 або 13,95 (з 386,80 до 405,40 та з 290,10 до 304,05 відповідно);
► члени сімей загиблих – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);
► члени сімей померлих – 9,30 грн (з 193,40 до 202,70 грн).
Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зростуть на:
ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 до 810,80 грн);
ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);
члени сімей – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);
Пенсія за особливі заслуги перед Україною:
► для осіб, нагороджених трьома та більше орденами, чотирма і більше медалями «За відвагу», почесними званнями «Народний», а також для матерів, які виховали п’ятьох та більше дітей), зросте на 32,55 і 37,20 грн (з 676,90 та 773,60 до 709,45 та 810,80 грн);
► для ветеранів війни, нагороджених за бойові дії, спортсменів, космонавтів, народних депутатів, членів Уряду зросте на 25,25 та 30,55 грн (з 483,50 та 678,90 до 508,75 та 709,45 грн);
► для осіб, відзначених почесними званнями «Заслужений», державними преміями, грамотами, нагороджених орденами, депутатів обласних та районних рад зросте на 18,60 та 23,25 грн (з 386,80 та 483,50 до 405,40 та 506,75 грн)
Максимальний розмір пенсії збільшиться на 930 грн (з 19340 до 20270 грн);
Надбавка почесним донорам зросте на 11,50 грн (з 239,30 до 250,80 грн)
Розмір підвищеної пенсії кожному пенсіонеру визначатимуть індивідуально, в залежності від перерахованих складових пенсійної виплати особи за матеріалами пенсійних справ. Звертатися до Пенсійного фонду для перерахування не потрібно. Виплата перерахованих пенсій розпочнеться з 4 липня.