Підвищення пенсій від 1 липня : хто та скільки отримає

Від 1 липня українців чекає чергове підвищення пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму на 93 грн (з 1934 до 2027 грн) для осіб, які втратили працездатність. Підвищення відбудеться відповідно до статті 7 Закону України про «Про державний бюджет України на 2022 рік».

І група інвалідності – 604,50 грн (з 12571 до 13175,50 грн);

ІІ група інвалідності – 488,25 грн (з 10153,50 до 10641,75 грн);

ІІІ група інвалідності – 334,80 грн (з 6962,40 грн до 7297,20 грн);

учасники бойових дій – 195,30 грн (з 4061,40 до 4256,70 грн).

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни зростуть на:

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зростуть на:

І група інвалідності – 46,50 грн (з 967 до 1013,50 грн);

ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 до 810,80 грн);

ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);

члени сімей – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);

Пенсія за особливі заслуги перед Україною:

► Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів зросте на 93 грн (з 1934 до 2027 грн);► Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 грн (від 5802 до 6081 грн);► Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 грн (з 3868 до 4054 грн);► Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зростуть на:► І група інвалідності – 46,50 грн (з 967 до 1013,50 грн);► ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 до 810,80 грн);► ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);учасники бойових дій – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);► учасники війни – 18,60 або 13,95 (з 386,80 до 405,40 та з 290,10 до 304,05 відповідно);► члени сімей загиблих – 23,25 грн (з 483,50 до 506,75 грн);► члени сімей померлих – 9,30 грн (з 193,40 до 202,70 грн).► для осіб, нагороджених трьома та більше орденами, чотирма і більше медалями «За відвагу», почесними званнями «Народний», а також для матерів, які виховали п’ятьох та більше дітей), зросте на 32,55 і 37,20 грн (з 676,90 та 773,60 до 709,45 та 810,80 грн);► для ветеранів війни, нагороджених за бойові дії, спортсменів, космонавтів, народних депутатів, членів Уряду зросте на 25,25 та 30,55 грн (з 483,50 та 678,90 до 508,75 та 709,45 грн);► для осіб, відзначених почесними званнями «Заслужений», державними преміями, грамотами, нагороджених орденами, депутатів обласних та районних рад зросте на 18,60 та 23,25 грн (з 386,80 та 483,50 до 405,40 та 506,75 грн)