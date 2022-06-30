Затверджено обласну програму "Нова оселя"/ Як буде реалізовуватися програма?

Що передбачає програма "Нова оселя"?

Пріоритетне право надається:

✔️сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії рф

✔️багатодітним сім’ям

✔️особам, які втратили працездатність

✔️людям пенсійного віку

✔️людям з інвалідністю.

Як буде реалізовуватися програма?

Де можна буде отримати нове житло?

Викуп квартир орієнтовно для 2 тис. сімей упродовж 2022-2023 років.Жителі Київщини, які втратили свої домівки через ворожі обстріли.► ормування реєстру сімей відповідно до заяв, поданих до органів територіальних громад.► фрмування реєстру квартир, готових до викупу. Цим буде займатись Департамент містобудування та архітектури КОВА.► розгляд заяв Комісією, утвореною при Київській ОВА щодо надання компенсацій сім’ям. До комісії увійдуть представники ОВА та депутатського корпусу обласної ради.За результатами моніторингу ринку нерухомості Київської області, на сьогодні є можливість придбання квартир у таких населених пунктах: