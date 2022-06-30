Затверджено обласну програму "Нова оселя"/ Як буде реалізовуватися програма?

Що передбачає програма "Нова оселя"?
Викуп квартир орієнтовно для 2 тис. сімей упродовж 2022-2023 років.
Хто може скористатися програмою?
Жителі Київщини, які втратили свої домівки через ворожі обстріли.
✔️сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії рф
✔️багатодітним сім’ям
✔️особам, які втратили працездатність
✔️людям пенсійного віку
✔️людям з інвалідністю.
Як буде реалізовуватися програма?
► ормування реєстру сімей відповідно до заяв, поданих до органів територіальних громад.
► фрмування реєстру квартир, готових до викупу. Цим буде займатись Департамент містобудування та архітектури КОВА.
► розгляд заяв Комісією, утвореною при Київській ОВА щодо надання компенсацій сім’ям. До комісії увійдуть представники ОВА та депутатського корпусу обласної ради.
Перерахування коштів на придбання житла та безпосереднє його отримання.
Де можна буде отримати нове житло?
За результатами моніторингу ринку нерухомості Київської області, на сьогодні є можливість придбання квартир у таких населених пунктах:
Буча, Ірпінь, Бровари, Богуслав, Біла Церква, Обухів, Березань, Миронівка, Гостомель, Білогородка, Глеваха, Чабани, Тарасівка, Погреби.