Депортованих в росію українців пускатимуть назад без документів

Українці, яких росіяни депортували на територію рф, можуть повернутися в Україну навіть без наявності документів, які посвідчують особу. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час загальнонаціонального марафону.

За його словами, таке право громадянам України надає Конституція.Ідентифіковуватимуть особу в разі перетину кордону без документів прикордонники та правоохоронні органи на підставі інформації з баз даних. Для цього варто вказати свої прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження і всі інші необхідні дані. Саме від наданої інформації залежить, як швидко людині вдасться перетнути кордон.