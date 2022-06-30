Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » законодавтство » Внесено зміни в положення про військовий квиток - Указ Президента
  • Сьогодні, 11:00
  • 163
  • 0
+aA | -Aa 

Внесено зміни в положення про військовий квиток - Указ Президента

ВНЕСЕНО ЗМІНИ В ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
Указом Президента України від 28 червня 2022 року №457/2022
внесено зміни до Указу Президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 "Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу".

Зокрема, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів.


Повний текст Указу - www.president.gov.ua

....

8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці:

військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до штабу військової частини (територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку) і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України;

військовозобов'язаний, резервіст Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;

військовозобов'язаний, резервіст Служби зовнішньої розвідки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України", підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.


...
ВІЙНА, законодавство, військомат ОМВК
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: До уваги користувачів РРО

Податкова: До уваги користувачів РРО

Публікації
Внесено зміни до податкової звітності з податку на додану вартість

Внесено зміни до податкової звітності з податку на додану вартість

Публікації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА: Про створення Гостомельської військової адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА: Про створення Гостомельської військової адміністрації

Буча та регіон
Запрошуємо до вищих військових навчальних закладів

Запрошуємо до вищих військових навчальних закладів

Суспільство
Юридична консультація: Питання призову

Юридична консультація: Питання призову

законодавтство
ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ МЕРА МІСТА

ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ МЕРА МІСТА

Бучанські новини
Положення про відділи Бучанської міської ради

Положення про відділи Бучанської міської ради

ВИКОНКОМ
Президент скасував указ про обов’язковість носіння шкільної форми

Президент скасував указ про обов’язковість носіння шкільної форми

законодавтство
Зміни в законокодавстві: Про субсідію для пенсіонерів які не працюють

Зміни в законокодавстві: Про субсідію для пенсіонерів які не працюють

законодавтство
Порошенко підписав указ про заборону «ВКонтакте» і Mail.ru в Україні

Порошенко підписав указ про заборону «ВКонтакте» і Mail.ru в Україні

Суспільство
Турчинов підписав указ про часткову мобілізацію

Турчинов підписав указ про часткову мобілізацію

законодавтство
Понад 914 тис.грн. військового збору у серпні сплатили у Ірпінському регіоні

Понад 914 тис.грн. військового збору у серпні сплатили у Ірпінському регіоні

Публікації
Рішення сесії: У Бучі перейменували відділ культури та спорту

Рішення сесії: У Бучі перейменували відділ культури та спорту

ВИКОНКОМ
З 1 січня 2017 року – нова форма декларації про майновий стан і доходи

З 1 січня 2017 року – нова форма декларації про майновий стан і доходи

Публікації
Про весняний призов 2021 в програмі "Актуальне інтерв’ю"

Про весняний призов 2021 в програмі "Актуальне інтерв’ю"

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар