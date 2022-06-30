Внесено зміни в положення про військовий квиток - Указ Президента

Указом Президента України від 28 червня 2022 року №457/2022
внесено зміни до Указу Президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 "Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу".
Зокрема, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів.
Повний текст Указу - www.president.gov.ua
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8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці:
військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до штабу військової частини (територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку) і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України;
військовозобов'язаний, резервіст Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;
військовозобов'язаний, резервіст Служби зовнішньої розвідки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.
9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України", підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.
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