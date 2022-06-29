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  • Сьогодні, 09:41
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Як Бучанська громада готується до опалювального сезону? (відео)


Котельні і теплові пункти. Ще одна сфера, де Бучанська громада зазнала втрат і руйнувань. Із 55 котелень маємо пошкодження в 13.


Сума прямих збитків у цій сфері, за попередніми оцінками, становить 17 млн. грн. Шукаємо джерела фінансування.
Тим часом комунальні служби та ПКПП «Теплокромунсервіс» готуються до зими, відновлюючи зруйноване власними силами та коштом.
Наразі попередня готовність становить 80%, а ключовим завданням є пошук та перехід на альтернативні до газу джерела опалення.


Як Бучанська громада готується до опалювального сезону?


Роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду тривають, створено штаб, який координуватиме їх проведення.
Відповіді на актуальні питання: Чи буде тепло у помешканнях? Чи зростуть тарифи?
Заощаджуємо енергоносії.
Наразі господарський комплекс готовий на 80 відсотків, проте актуальним залишається питання пошуку альтернативних джерел опалення.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 відеосюжет, Буча, Теплокомунсервіс, ВІЙНА
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