Делегація Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відвідали Бучу

Настоятель Храму Андрія Первозванного отець Андрій розповів про умисні вбивства населення, катування і нелюдське поводження, зґвалтування, взяття заручників, - «Бучанська різанина» увійде в історію людства як геноцид росії проти мирного населення.-За кожен злочин винні мають нести покарання,- зазначив заступник Бучанського міського голови Дмитро Чейчук.У різні країни світу парламентарі повезуть правду про злочини росіян у мирному місті-герої Бучі та Україні.