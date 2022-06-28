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  • Учора, 15:36
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Делегація Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відвідали Бучу

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Бучу відвідали члени делегації Комітету з юридичних питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи.
Настоятель Храму Андрія Первозванного отець Андрій розповів про умисні вбивства населення, катування і нелюдське поводження, зґвалтування, взяття заручників, - «Бучанська різанина» увійде в історію людства як геноцид росії проти мирного населення.
-За кожен злочин винні мають нести покарання,- зазначив заступник Бучанського міського голови Дмитро Чейчук.
У різні країни світу парламентарі повезуть правду про злочини росіян у мирному місті-герої Бучі та Україні.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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