Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни

Покрокова інструкція щодо дій особи, яка втратила документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також інформація про проходження такою особою процедури ідентифікації.

Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта?

► у підрозділ ДМС України;

► у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

► у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

► заява про втрату паспорта;

► витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

► документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

► довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

► довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера);

► якщо є неповнолітні діти – свідоцтва про їх народження;

► свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);

► довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи - для внутрішньо переміщених осіб;

► для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я – одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру;

► для бездомних осіб – посвідчення про взяття на облік бездомних осіб;

► для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи – рішення суду про встановлення особи.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа (далі також – заявник) подає наступні документи:

► паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

► свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);

► документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

► документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

► заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

► витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України)

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або інформація про раніше оформлені на ім’я особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України - особам, які постійно проживають за кордоном, та втратили паспорт для виїзду за кордон під час перебування в Україні.

Строк та вартість надання послуги

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів, при цьому його вартість становить 372 грн., до 10 робочих днів - 498 грн.

Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить: протягом 20 робочих днів – 733 грн., у разі термінового оформлення (протягом 7-ми або 3-х робочих днів) – 1085 грн.

Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?

► закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

► водійське посвідчення;

► цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

► «єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Що робити, якщо документ втрачено закордоном?

Які правила оформлення документів для громадян з окупованих територій? Як таким особам пройти процедуру ідентифікації?