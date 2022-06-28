Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни

Покрокова інструкція щодо дій особи, яка втратила документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також інформація про проходження такою особою процедури ідентифікації.
На сьогодні документом, що підтверджує громадянство та визначає приналежність особи до держави, є паспорт. В Україні такими документами є внутрішній паспорт громадянина України – ID-картка або книжечка зразка 1994 року, а також закордонний паспорт.
Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта?
Якщо ці важливі документи або ж один з них було втрачено, особі потрібно невідкладно звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати від поліцейських витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Надалі, для оформлення нового документа, особі необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:
► у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
► у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
ВАЖЛИВО: оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою.
Основні документи, які необхідно подати для отримання послуги
Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого особа (далі також – заявник) подає наступні документи:
► витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
► документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
► довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).
Крім того, для відновлення паспорта можуть знадобитися додаткові документи (також за наявності):
► якщо є неповнолітні діти – свідоцтва про їх народження;
► свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);
► довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи - для внутрішньо переміщених осіб;
► для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я – одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру;
► для бездомних осіб – посвідчення про взяття на облік бездомних осіб;
► для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи – рішення суду про встановлення особи.
З повним переліком документів, які можуть знадобитися для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого, радимо ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС України.
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа (далі також – заявник) подає наступні документи:
► свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);
► документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
► документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
► заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;
► витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України)
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або інформація про раніше оформлені на ім’я особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України - особам, які постійно проживають за кордоном, та втратили паспорт для виїзду за кордон під час перебування в Україні.
З повним переліком документів, які можуть знадобитися для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого, радимо ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС України.
Строк та вартість надання послуги
ID-картка
Закордонний паспорт
Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито - 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).
У разі проведення під час оформлення процедури встановлення особи – строк оформлення паспорта може тривати до 2-х місяців.
ВАЖЛИВО: на жаль, військова агресія РФ внесла корективи у процес оформлення біометричних документів для громадян України. В умовах воєнного стану маємо певні проблеми з дотриманням встановлених законодавством строків оформлення документів. Відтак – наразі не рекомендуємо оплачувати підвищену суму адміністративного збору за термінове оформлення таких документів.
Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?
В Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:
► водійське посвідчення;
► цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;
► «єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.
Що робити, якщо документ втрачено закордоном?
Процедура звернення до уповноважених органів внаслідок викрадення паспорта є однаковою в більшості країн. Як і в Україні, закордоном необхідно відразу звернутись до найближчого відділення поліції для складання заяви про втрату паспортного документа.
За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта (актуально для громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідної країни) або ж для отримання посвідчення особи на повернення в Україну. Після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа та оформити новий.
Які правила оформлення документів для громадян з окупованих територій? Як таким особам пройти процедуру ідентифікації?
Правила оформлення біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) є єдиними для всіх громадян України і затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (ID-паспорт) та від 7 травня 2014 р. № 152 (паспорт для виїзду за кордон).
Важливим етапом оформлення будь-якого документа є ідентифікація особи, без якої жодна особа не може бути документована. Рішення щодо оформлення документа або про відмову в його оформленні приймається за результатами ідентифікації та перевірки належності особи до громадянства України.
Основним способом ідентифікації є отримання даних про особу з Єдиного державного демографічного реєстру, куди внесено інформацію про всіх осіб, яким оформлювалися біометричні паспорти.
ВАЖЛИВО: у разі втрати/викрадення паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі – документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу її ідентифікувати.
Довідково:
детальна інформація щодо оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також відповіді на інші поширені запитання щодо оформлення біометричних документів можливо переглянути у розділі «Часті питання (FAQ)».
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