Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Немає смертей, які можна виправдати»,- заявила у Бучі Мая Санду

Йшлося про розстріляних і закатованих мирних жителів, людей, що перебували заручниках.- Чому рашисти так діяли? Бо не засудили злочинців, які вбивали і катували у інших країнах світу,- акцентував мер Бучі.-Нам важливо, щоб злочини довели до військового трибуналу.Фото з Бучі облетіли ввесь світ, а місце біля церкви має символічне значення і тому саме тут планується зведення меморіального комплексу/ символу скорботи і перемоги водночас.- Сил для того, щоб витримати всі випробування і якомога швидше відвоювати мир, - підсумувала наприкінці візиту пані Президент.-Це буде наша спільна перемога, бо українці боронять східні кордони Європи. Ми вистоїмо,об’єднавши зусилля світу,- наголосив на важливості міжнародної підтримки Анатолій Федорук.- Дякуємо, що жителі громади отримали можливість перебувати у безпечному місці.«Слава Україні! Разом прямуємо у ЄС»,- сказала Мая Санду насамкінець.