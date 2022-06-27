Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Немає смертей, які можна виправдати»,- заявила у Бучі Мая Санду
Після набуття Україною та Молдовою статусів кандидатів у ЄС Президент Молдови Мая Санду приїхала у Київ та вже побувала у Бучі.
На території Храму Андрія Первозванного Бучанський міський голова Анатолій Федорук ознайомим її із наслідками злочинної агресії росії проти України, а також із злочинами, вчиненими російськими окупантами проти мирного населення під час окупації.
Йшлося про розстріляних і закатованих мирних жителів, людей, що перебували заручниках.
- Чому рашисти так діяли? Бо не засудили злочинців, які вбивали і катували у інших країнах світу,- акцентував мер Бучі.-Нам важливо, щоб злочини довели до військового трибуналу.
Фото з Бучі облетіли ввесь світ, а місце біля церкви має символічне значення і тому саме тут планується зведення меморіального комплексу/ символу скорботи і перемоги водночас.
- Сил для того, щоб витримати всі випробування і якомога швидше відвоювати мир, - підсумувала наприкінці візиту пані Президент.
-Це буде наша спільна перемога, бо українці боронять східні кордони Європи. Ми вистоїмо,об’єднавши зусилля світу,- наголосив на важливості міжнародної підтримки Анатолій Федорук.- Дякуємо, що жителі громади отримали можливість перебувати у безпечному місці.
«Слава Україні! Разом прямуємо у ЄС»,- сказала Мая Санду насамкінець.
Дякуємо за візит і підтримку!