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  • 24 червня 2022
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На території Бучанського району дозволено продаж алкоголю у певний час

Відповідно до розпорядження в. о. голови Бучанської районної державної адміністрації від 22.07.2022 № 96/вс, на території Бучанського району дозволено продаж алкоголю, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі з 11:00 до 19:00 в торгових мережах з 11:00 до 22:00 в закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на території району.



Також, згідно з розпорядженням ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі у період запровадження комендантської години та особам, що одягнені у військову форму на території Бучанського району.
Звертаємося до всіх жителів та гостей нашої громади бути відповідальними під час купівлі та вживанні алкоголю.
Не забуваємо, що війна триває.
Бучанська районна державна адміністрація Київської області 
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