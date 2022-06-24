На території Бучанського району дозволено продаж алкоголю у певний час

Відповідно до розпорядження в. о. голови Бучанської районної державної адміністрації від 22.07.2022 № 96/вс, на території Бучанського району дозволено продаж алкоголю, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі з 11:00 до 19:00 в торгових мережах з 11:00 до 22:00 в закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на території району.
Також, згідно з розпорядженням ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі у період запровадження комендантської години та особам, що одягнені у військову форму на території Бучанського району.
Звертаємося до всіх жителів та гостей нашої громади бути відповідальними під час купівлі та вживанні алкоголю.
Не забуваємо, що війна триває.