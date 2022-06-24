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  • 24 червня 2022
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Перше модульне містечко в Бучі офіційно відкрито

Родини, що втратили житло після навали росіян, мають тимчасове місце для проживання. Таких до Бучанська міська рада. звернулося 770 осіб, тож запрошуємо поселятися.

На урочисте відкриття прибули голова Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща Міністр Міхал Дворчик та Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов – вони поспілкувалися з бучанцями і оцінили результат спільної роботи.


Адже проект цього типу тимчасового житла реалізовується за підтримки Уряду Польщі, Уряду України та Київської обласної державної адміністрації. Одночасно, як наголосив Олексій Чернишов, Кабінет Міністрів активно працює над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкоджених помешкань.
Модульні містечка в Бучв розміщені на двох адресах – біля школи №3 та на вулиці Депутатській. Кухні, ігрові, душові і туалетні кімнати та зони для дітей і дорослих надворі. Ми намагалися облаштувати простір максимально зручно, виходячи з тих умов і ресурсів, які можливі в реаліях війни.
Загалом у модульних містечках можна розмістити 704 родини. Якщо ви з числа постраждалих і потребуєте тимчасового житла, звертайтеся до управління соціальної політики Бучанської міської ради та Ірина Пасічна, вам там допоможуть.

Або телефонуйте до ЦНАПу Бучанської міської ради
+38 068 328 39 05
вам допоможуть з інформацією і документами.


У Бучанській громаді станом на 20 червня зафіксовано пошкодження 2236 житлових будинків. Зокрема, за результатами експертного обстеження, потребують демонтажу 184 приватні садиби та секції двох багатоквартирних будинків у місті Буча – по вул. Бориса Гмирі 11/6 та Києво-Мироцька, 104-Б.
Загалом по громаді зафіксовані пошкодження 1707 квартир.









Бучанський міський голова
ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, Буча, фотофакт
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