Ірпінській центральній лікарні передали реанімобіль з Німеччини

«Це вже другий реанімобіль, який ми отримали від «Interhelp». Перший ця організація передала Ірпеню у 2014 році. І саме він у період окупації Бучі активно працював – на ньому доставляли в лікарню поранених, евакуйовували людей та дороговартісне обладнання. За той час він наїздив більше 1000 кілометрів. Цей же реанімобіль вже сьогодні стане до роботи у нашому стаціонарі. А незабаром ми створимо свою транспортну службу, яка згодом буде переформована в невідкладну медичну допомогу. Для цього у нас уже є достатньо автомобілів. Тож дуже дякую «Interhelp» за такий корисний для нашої громади подарунок!», - розповів журналістам ITV директор Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол.

Це сталося завдяки тісній багаторічній співпраці «Interhelp» з ірпінською благодійною організацією «Фундація добрих справ».інформує