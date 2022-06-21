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Ірпінській центральній лікарні передали реанімобіль з Німеччини

Німецьке товариство міжнародної допомоги «Interhelp» передало Ірпінській центральній лікарні реанімобіль

Це сталося завдяки тісній багаторічній співпраці «Interhelp» з ірпінською благодійною організацією «Фундація добрих справ».


«Це вже другий реанімобіль, який ми отримали від «Interhelp». Перший ця організація передала Ірпеню у 2014 році. І саме він у період окупації Бучі активно працював – на ньому доставляли в лікарню поранених, евакуйовували людей та дороговартісне обладнання. За той час він наїздив більше 1000 кілометрів. Цей же реанімобіль вже сьогодні стане до роботи у нашому стаціонарі. А незабаром ми створимо свою транспортну службу, яка згодом буде переформована в невідкладну медичну допомогу. Для цього у нас уже є достатньо автомобілів. Тож дуже дякую «Interhelp» за такий корисний для нашої громади подарунок!», - розповів журналістам ITV директор Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол.


інформує ІРПІНЬ-ТБ www.itvua.tv
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ВІЙНА, Ірпінь, Буча, фотофакт, Ірпінь ТБ, Лікарня
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