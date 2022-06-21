У Бучанській громаді працює проєкт від Академії сімейної медицини України

Бюро ВООЗ в Україні разом з Міністерством охорони здоров’я України та Академією сімейної медицини України впроваджується проєкт щодо функціонування мобільних медичних команд, які надають медичну допомогу та консультації населенню нашого регіону.

► Гаврилівка (вул. Свято-Троїцька, 58) - субота 09.07.22

► Тарасівщина (вул. Шевченка, 2б, ФАП) - вівторок 05.07.22 та субота 16.07.22

► Синяк (вул. Київська, 44, амбулаторія) - субота 25.06.22 та субота 23.07.22 амбулаторія.

► Здвижівка (вул. Центральна,119, амбулаторія) - субота 02.07.22 та субота 30.07.22

► Раківка (вул. Гагаріна,10 В) - вівторок 21.06.22, вівторок 12.07.22, вівторок 26.07.22

► Вороньківка (вул. Кудрявцева,83) - вівторок 28.06.22, вівторок 19.07.22

Мешканцівприйматиме Пушкар Віталіна Вікторівна - лікар Медицини Невідкладних станів з 15-ти річним досвідом роботи.Прийом відбуватиметься в приміщенні Чергового кабінету (вул.Нове шосе, 5).Графік прийому по середах та суботах з 9:00 до 17:00.Жителів навколишніх сіл прийматиме сімейний лікар нашого центру Бруяка Оксана Адамівна.Графік прийому з 9:00 до 15:00:Перед візитом слід записатися на прийом до лікаря через колцентр за номерами: