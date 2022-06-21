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У Бучанській громаді працює проєкт від Академії сімейної медицини України


Бюро ВООЗ в Україні разом з Міністерством охорони здоров’я України та Академією сімейної медицини України впроваджується проєкт щодо функціонування мобільних медичних команд, які надають медичну допомогу та консультації населенню нашого регіону.



Фахівцями буде здійснюватись огляд, зняття ЕКГ, вимірювання артеріального тиску, сатурації, визначення цукру крові, консультація, надання рекомендацій. Також за необхідності призначення ліків та їх видача терміном на 10 днів (потім можна прийти повторно, попередньо записавшись на прийом).

Мешканців Бучі прийматиме Пушкар Віталіна Вікторівна - лікар Медицини Невідкладних станів з 15-ти річним досвідом роботи.
Прийом відбуватиметься в приміщенні Чергового кабінету (вул.Нове шосе, 5).
Графік прийому по середах та суботах з 9:00 до 17:00.
Жителів навколишніх сіл прийматиме сімейний лікар нашого центру Бруяка Оксана Адамівна.
Графік прийому з 9:00 до 15:00:
► Гаврилівка (вул. Свято-Троїцька, 58) - субота 09.07.22
► Тарасівщина (вул. Шевченка, 2б, ФАП) - вівторок 05.07.22 та субота 16.07.22
► Синяк (вул. Київська, 44, амбулаторія) - субота 25.06.22 та субота 23.07.22 амбулаторія.
► Здвижівка (вул. Центральна,119, амбулаторія) - субота 02.07.22 та субота 30.07.22
► Раківка (вул. Гагаріна,10 В) - вівторок 21.06.22, вівторок 12.07.22, вівторок 26.07.22
► Вороньківка (вул. Кудрявцева,83) - вівторок 28.06.22, вівторок 19.07.22


Перед візитом слід записатися на прийом до лікаря через колцентр за номерами:
+380676121223
+380504800121

 ВІЙНА, медицина
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