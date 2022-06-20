Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі нацполіція затримала прихильника "руского міра"
  • Сьогодні, 12:54
  • 119
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі нацполіція затримала прихильника "руского міра"

у 65-річного мешканця в Бучі вилучили зброю та боєприпаси. Він відкрито підтримував військову агресію росії проти України та виправдовував окупацію її територій.

Під час розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф на території Київської області, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали інформацію про мешканця Бучі, який підтримував окупацію півострова Крим та повномасштабне вторгнення російських військових в Україну.

Зловмисник – уродженець росії, тривалий час проживав в Україні.

В ході обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено символіку, яка вказує на його прихильність до «руского міра».

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), в повідомили йому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.

Управління комунікації Національної поліції України, www.npu.gov.ua 
 ВІЙНА, поліція, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Клавдієво-Тарасове правоохоронці затримали озброєних викрадачів людини

В Клавдієво-Тарасове правоохоронці затримали озброєних викрадачів людини

Буча та регіон
В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

Буча та регіон
В Ірпені поліцейські ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

В Ірпені поліцейські ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Ірпінський вісник
Затримали вбивцю жителя міста Буча

Затримали вбивцю жителя міста Буча

Буча та регіон
Поліція затримала наркобарона в Коцюбинському

Поліція затримала наркобарона в Коцюбинському

Буча та регіон
Засуджено особу, яка вчиняла розбої та угони автотранспорту

Засуджено особу, яка вчиняла розбої та угони автотранспорту

Прокуратура м. Ірпеня
Горенка: Розкрито вбивство чоловіка за «гарячим слідом»

Горенка: Розкрито вбивство чоловіка за «гарячим слідом»

Буча та регіон
Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Буча та регіон
Буча: Поліція прямо на вулиці вилучили у чоловіка 300 наркотиків

Буча: Поліція прямо на вулиці вилучили у чоловіка 300 наркотиків

Буча та регіон
У Бучі за крадіжку з машини затримали іноземного «сканериста»

У Бучі за крадіжку з машини затримали іноземного «сканериста»

Буча та регіон
У жителя Ворзеля вилучили гранату та наркозілля

У жителя Ворзеля вилучили гранату та наркозілля

Буча та регіон
В Ірпені за годину затримали крадіїв банкомату

В Ірпені за годину затримали крадіїв банкомату

Буча та регіон
В Бучі затримано рецидивіста-втікача, який скоїв 17 тяжких злочинів

В Бучі затримано рецидивіста-втікача, який скоїв 17 тяжких злочинів

Буча та регіон
Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча (відео)

Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча (відео)

Буча та регіон
У Бучі затримали групу розбійників, які пограбували підприємця (відео, фото)

У Бучі затримали групу розбійників, які пограбували підприємця (відео, фото)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар