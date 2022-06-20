У Бучі нацполіція затримала прихильника "руского міра"

у 65-річного мешканця в Бучі вилучили зброю та боєприпаси. Він відкрито підтримував військову агресію росії проти України та виправдовував окупацію її територій.Під час розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф на території Київської області, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали інформацію про мешканця Бучі, який підтримував окупацію півострова Крим та повномасштабне вторгнення російських військових в Україну.Зловмисник – уродженець росії, тривалий час проживав в Україні.В ході обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено символіку, яка вказує на його прихильність до «руского міра».Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), в повідомили йому про підозру.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.