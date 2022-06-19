Фахівці ДНТЦ ЯРБ проведуть радіаційне обстеження Гостомельської селищної та Бучанської, Ірпінської міських територіальних громад

21-22 червня фахівці ДНТЦ ЯРБ за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами рф.

+380444225543

Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби, будинку або квартири, що розташована у межах Гостомельської СТГ, Бучанської МТГ, Ірпінської МТГ, та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням або звернувшись за номером телефонуАнонімні запити та інформація, розміщена в коментарях, не розглядатимуться. Обстежуватимуться лише території та будівлі, де було проведено розмінування.Радіаційне обстеження виконується відповідно до отриманих запитів, власними силами ДНТЦ ЯРБ, та є безкоштовним для жителів громад.