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  • Учора, 11:33
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Фахівці ДНТЦ ЯРБ проведуть радіаційне обстеження Гостомельської селищної та Бучанської, Ірпінської міських територіальних громад

21-22 червня фахівці ДНТЦ ЯРБ за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами рф.



З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.

Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби, будинку або квартири, що розташована у межах Гостомельської СТГ, Бучанської МТГ, Ірпінської МТГ, та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням або звернувшись за номером телефону

+380444225543



Анонімні запити та інформація, розміщена в коментарях, не розглядатимуться. Обстежуватимуться лише території та будівлі, де було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження виконується відповідно до отриманих запитів, власними силами ДНТЦ ЯРБ, та є безкоштовним для жителів громад.

За інформацією ДНТЦ ЯРБ, www.uatom.org 
 ВІЙНА, Бучанська ОТГ, Ірпінська ОТГ
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