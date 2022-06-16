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Довідку про несудимість замінив витяг онлайн

Довідку про несудимість замінив витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».
Отримати його можна за лічені хвилини у режимі онлайн
www.vytiah.mvs.gov.ua

Достатньо увійти до «Особистого кабінету».

Перед цим пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA. Після авторизації заповнюємо всі поля і надсилаємо запит. Його автоматична обробка відбувається практично миттєво .
Вже за кілька хвилин в "Особистому кабінеті" з'являється витяг в електронному вигляді з QR-кодом, який дає змогу перевірити чинність документу.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:
✅ здійснення всиновлення
✅ оформлення документів в органах соціального забезпечення
✅ оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав
✅ оформлення на роботу
✅ для участі в процедурі закупівель тощо.
Зауважимо, так, як витяг є електронним документом, то апостиль на ньому не ставиться, оскільки це не передбачено законодавством.

Головний сервісний центр МВС: 
 сервісний центр МВС, Буча, законодавство, юрконсультація
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