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  • Учора, 12:19
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У Гостомелі водолази-сапери ДСНС розмінували озеро

Піротехнічні підрозділи ДСНС провели масштабну роботу з розмінування території Київської області. Зараз піротехніки активно працюють на озерах та річках.



«Цей прилетів і не вибухнув. Якщо ви наступите на нього, він може вибухнути, а може і не вибухнути, залежно від стану детонатора», – розповів керівник групи водолазів-саперів ДСНС Роман Горяк.


Команда Горяка спеціалізується на нерозірваних боєприпасах в озерах. Нещодавно у Гостомелі його команда водолазів завершила роботу в невеликому озері, де прочесала дно і знайшла останній із шести снарядів теперішньої війни.

«Зі сторони може здатися, що процес підводного розмінування медитативний. Але в цьому конкретному озері все зовсім не так. Маємо жахливу нульову видимість, неприємний запах і вкрите мушлями дно. Тут ми працюємо майже наосліп», – сказав провідний водолаз Денис Борбіт.


Фото The Washington Post
ВІЙНА, Гостомель, ДСНС, фотофакт
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