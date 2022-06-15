У Гостомелі водолази-сапери ДСНС розмінували озеро

Піротехнічні підрозділи ДСНС провели масштабну роботу з розмінування території Київської області. Зараз піротехніки активно працюють на озерах та річках.

«Цей прилетів і не вибухнув. Якщо ви наступите на нього, він може вибухнути, а може і не вибухнути, залежно від стану детонатора», – розповів керівник групи водолазів-саперів ДСНС Роман Горяк.

«Зі сторони може здатися, що процес підводного розмінування медитативний. Але в цьому конкретному озері все зовсім не так. Маємо жахливу нульову видимість, неприємний запах і вкрите мушлями дно. Тут ми працюємо майже наосліп», – сказав провідний водолаз Денис Борбіт.

Команда Горяка спеціалізується на нерозірваних боєприпасах в озерах. Нещодавно у Гостомелі його команда водолазів завершила роботу в невеликому озері, де прочесала дно і знайшла останній із шести снарядів теперішньої війни.