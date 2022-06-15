В Ірпені заборонили купатись у водоймах і відвідувати лісові масиви

- Заборонити у період воєнного стану відвідування населенням лісових масивів (крім осіб, які виконують військові і лісогосподарські функції та заїзд на територію лісового фонду Ірпінської міської територіальної громади( крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів за винятком тих, що використовуються для військової та лісогосподарської мети.

- Заборони купатися у водоймах (річках, озерах, ставках), які знаходяться на території Ірпінської міської територіальної громади.

Такі рішення прийняті Ірпінською міською радою на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 червня 2022 року.