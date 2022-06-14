У Бучі 47 родин отримали ордери на проживання у модульних містечках

На засіданні виконкому ухвалено рішення про надання тимчасового житла громадянам, які втратили житло внаслідок бойових дій російської федерації на території Бучанської громади.
За інформацією начальниці управління юридично - кадрової роботи Людмила Риженко, затверджено протоколи засідання комісії з житлових питань з розгляду заяв громадян і видано ордери:
’• 33 родинам на проживання у тимчасових будинках по вул. Депутатській;
• 14 родинам - по вул. Вокзальній (біля ЗОШ №3).
Для того, аби отримати тимчасове житло власникам зруйнованого необхідно у ЦНАП подати документи:
► Заяву
► Паспорт
► Ідентифікаційний код
► Технічний паспорт
► Документ про право власності
► Довідку про доходи.