с. Мироцьке: Виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих.Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області!За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти.