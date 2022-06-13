с. Мироцьке: Виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.
У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих.
Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області!
За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти.
Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в соціальній мережі Facebook.