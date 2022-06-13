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  • 13 червня 2022
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с. Мироцьке: Виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих.

Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області!

За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти.




Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в соціальній мережі Facebook.

 ВІЙНА, фотофакт, Мироцьке, Буча, поліція
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