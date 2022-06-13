Приватбанк відновив роботу в Бучі

Від 13 червня відновлює роботу АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Буча вул. Богдана Хмельницького, 2 Г.

Графік роботи відділення з понеділка по пятницю, з 09:00 до 18 :00 години.Тут отримаєте послуги:• оплата комунальних послуг;• зняття готівки ;• обслуговування юридичних осіб;• оформлення та перевипуск банківських карт;• відкриття чи розірвання депозитних договорів;• відправка та отримання міжнародних переказів;• надання необхідних банківських довідок;• консультації з питань банківського обслуговування.