Приватбанк відновив роботу в Бучі

Від 13 червня відновлює роботу АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Буча вул. Богдана Хмельницького, 2 Г.
Графік роботи відділення з понеділка по пятницю, з 09:00 до 18 :00 години.
Тут отримаєте послуги:
• оплата комунальних послуг;
• зняття готівки ;
• обслуговування юридичних осіб;
• оформлення та перевипуск банківських карт;
• відкриття чи розірвання депозитних договорів;
• відправка та отримання міжнародних переказів;
• надання необхідних банківських довідок;
• консультації з питань банківського обслуговування.