Бородянка, Буча та Ірпінь — створять меморіали жертв окупації

«Київщина одна з перших постраждала від навали загарбників. Те, що коїли в області рашисти, повинен знати весь світ. Це жахлива правда, та її має знати кожен. Ми повинні показати всім, якою ціною виборюється свобода та наше бажання жити в незалежній Україні», – впевнена очільниця управління туризму КОВА Анна Куценко.

Крім того, планують запустити туристичні маршрути пам’яті війни. Наразі збираються розробляти концепцію меморіалів.Наразі готується концепт розбудови меморіальних комплексів та музеїв, присвячених страшним подіям окупації Київщини російськими нелюдами.