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Бородянка, Буча та Ірпінь — створять меморіали жертв окупації

З метою розробки концепції меморіалу жертв російської окупації та концепції туристичних маршрутів пам’яті війни, очільниця Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів разом із начальницею управління туризму Київської обласної військової адміністрації Анною Куценко відвідали населені пункти Київщини, що найбільше постраждали від навали загарбників. Делегація побувала в Бородянці, побачила руйнування в житловому секторі м. Ірпінь, місця масового поховання мирних жителів Бучі, вбитих під час окупації.

Крім того, планують запустити туристичні маршрути пам’яті війни. Наразі збираються розробляти концепцію меморіалів.

Київська обладміністрація вже створила «VR-музей пам’яті війни»,
за допомогою якого можна подивися на зруйновані Ірпінь, Бучу, Гостомель, Горенку та інші населені пункти області.

Наразі готується концепт розбудови меморіальних комплексів та музеїв, присвячених страшним подіям окупації Київщини російськими нелюдами.

«Київщина одна з перших постраждала від навали загарбників. Те, що коїли в області рашисти, повинен знати весь світ. Це жахлива правда, та її має знати кожен. Ми повинні показати всім, якою ціною виборюється свобода та наше бажання жити в незалежній Україні», – впевнена очільниця управління туризму КОВА Анна Куценко.


koda.gov.ua 
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