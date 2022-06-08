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Погляд у майбутнє - "Пасажирський термінал «Мрія" у місті-герої Гостомелі

"Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі - це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль", та можливість звільнити столицю від аеропорту "Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці» – пише авторка.

- Пропонується влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту.
- Влаштування другої злітно-посадкової смуги, що була запроєктована КиївЗНДІЕП.
- Організація термінала на основі двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хабу.
- Влаштування окремого місця під меморіал літака "Мрія".

Проєкт розробила архітекторка Оксюковська Оксана, за підтримки викладачів архітектурного факультету КНУБА.

Києву, скоріше за все, не потрібен ще один пасажирський термінал, але проєкт виглядає дійсно цікаво. З іншого боку, ідею використовувати аеропорт «Антонов» як базовий для Ryanair та інших лоукостерів свого часу висловлювали прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін. Також зацікавлення щодо інфраструктури аеропорту проявляла авіакомпанія МАУ, яка планувала використовувати літаки Boeing 777, що потребують великих ангарів.

Крім того, перед будівлею можна побачити меморіал Ан-225 «Мрія» з літаком у повний розмір. Ну це вже зовсім фантастика! З іншого боку, мріяти – це добре, створювати проєкти, які скоріш за все не будуть втілені у камені – це теж добре, саме так і вчаться архітектори. Крім того, саме такі сміливі, зухвалі і, головне, власні проєкти – це те, за що, крім усього іншого, воює Україна.

Нагадаємо, у функціонуванні індустріального парку “Bucha. Techno. Garden”, якого розробляють в хочуть запустити, значна роль відводиться підприємству “Антонов”, зокрема діяльності аеродрому.



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