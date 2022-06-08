Погляд у майбутнє - "Пасажирський термінал «Мрія" у місті-герої Гостомелі

"Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі - це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль", та можливість звільнити столицю від аеропорту "Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці» – пише авторка.- Пропонується влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту.- Влаштування другої злітно-посадкової смуги, що була запроєктована КиївЗНДІЕП.- Організація термінала на основі двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хабу.- Влаштування окремого місця під меморіал літака "Мрія".Проєкт розробила архітекторка Оксюковська Оксана, за підтримки викладачів архітектурного факультету КНУБА.Нагадаємо, у функціонуванні індустріального парку “Bucha. Techno. Garden”, якого розробляють в хочуть запустити, значна роль відводиться підприємству “Антонов”, зокрема діяльності аеродрому.