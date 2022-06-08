Жителі села Шпитьки просять не закривати молокозавод

«Тільки завдяки цій молочній продукції в військовий час в період всього березня 2022 року не одна сотня українців не голодувала, з них діти та літні люди. Всі ми опинились в оточенні і без постачання продуктів харчування. Благаємо зберегти філію «Лісне» — це стратегічно необхідно для нашої держави. А ще це працевлаштування людей», — зазначила Світлана Третьяк, авторка петиції.

Про це ідеться на сайті президента України в розділі петицій. Авторка петиції просить зберегти молокопереробний цех філії «Лісне» , який спеціалізується на виробництві молочної продукції, основними видами якої є: молоко, кефір, сири, сметана, йогурти тощо.Для виробництва молочної продукції використовується високоякісна сировина, яка постачається з власних молочнотоварних ферм ДП «Чайка2» — філій «Лісне2» і «Дударків».Жінка також зауважує, що завдяки цьому підприємству, люди в селах, які були оточені російськими окупантами, не голодували.