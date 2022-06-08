Жителі села Шпитьки просять не закривати молокозавод

Про це ідеться на сайті президента України в розділі петицій.
Авторка петиції просить зберегти молокопереробний цех філії «Лісне» , який спеціалізується на виробництві молочної продукції, основними видами якої є: молоко, кефір, сири, сметана, йогурти тощо.
Для виробництва молочної продукції використовується високоякісна сировина, яка постачається з власних молочнотоварних ферм ДП «Чайка2» — філій «Лісне2» і «Дударків».
Жінка також зауважує, що завдяки цьому підприємству, люди в селах, які були оточені російськими окупантами, не голодували.