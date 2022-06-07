Як отримати "Довідка про місце проживання" на порталі Дія

"Довідка про місце проживання" на порталі Дія за одну хвилину — починаємо тиждень із запуску нової послуги.

Для отримання 25% всіх державних послуг вам треба надати документ з інформацією про ваше місце проживання. Але тепер вам більше не потрібно стояти в чергах у ЦНАПі, щоб отримати цей папірець.

Як отримати довідку на порталі Дія: www.diia.gov.ua

До речі, скоро отримати електронний витяг про місце проживання можна буде і в застосунку.Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Державною міграційною службою за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.