Тролейбусне сполучення планують відкрити між Ірпенем та Києвом

За його словами, об'єкти, які відновлюватимуть після значних руйнувань, робитимуть більш сучасними, і вони відповідатимуть європейським стандартам.
За його словами, відновлення зруйнованих об'єктів у звільнених від російської окупації містах і регіонах, зокрема, в Ірпені та Бучі, активно продовжується, незважаючи на гарячу фазу війни.
"Наразі профільне міністерство працює над тим, щоб зробити проект і побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро "Академмістечко". Це, по суті, зробить Ірпінь і Бучу ще ближче до Києва", - резюмував чиновник.
В Ірпені планують запустити комунальний електро автобус до Києва