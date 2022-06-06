Тролейбусне сполучення планують відкрити між Ірпенем та Києвом

"Зараз, наприклад, залізничні колії, що відновлюються, залізничні вокзали в містах, де запанувало мирне життя, вже будуть значно кращими, зручнішими, інклюзивнішими, ніж були раніше", - додав заступник міністра фінансів України.

(12 вересня 2019):

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За його словами, об'єкти, які відновлюватимуть після значних руйнувань, робитимуть більш сучасними, і вони відповідатимуть європейським стандартам.За його словами, відновлення зруйнованих об'єктів у звільнених від російської окупації містах і регіонах, зокрема, в Ірпені та Бучі, активно продовжується, незважаючи на гарячу фазу війни."Наразі профільне міністерство працює над тим, щоб зробити проект і побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро "Академмістечко". Це, по суті, зробить Ірпінь і Бучу ще ближче до Києва", - резюмував чиновник.