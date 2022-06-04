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У Бучі на подвір‘ї власник знайшов гранату

Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади №1 інформує:

У Бучі на подвір‘ї власник знайшов гранату, яка, пролежавши під дощем у землі понад два місяці проржавіла.

Керівнику саперного підпозділу Добровольчого формування міської територіальної оборони №1 довелося змінювати кріплення, яке просто відвалювалось.

Зараз граната вже поповнила десятки снарядів, які будуть утилізовані найближчим часом.

Якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу звертайтесь за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово:

+380960042188

 ВІЙНА, Добровольці
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