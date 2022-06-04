Бучанська громада отримає сучасні автобуси для зручного міського сполучення

Депутатка Бучанської міської ради Алефтина Морозова від імені нашої громади виступила перед парламентаріями німецького Дрездена. Зокрема, було налагоджено співпрацю та дружні відносини між нашими землями. Підтвердженням таких кроків стала передача жителям Бучанської ОТГ пасажирських автобусів із гуманітарною допомогою.
«Шановні пані та панове, шановні депутати міста Дрезден, шановний Мэр столиці землі Дрезден пан Дирк Гильберт!
Щиро вдячна вам за можливість бути присутньою на цьому засіданні, та можливість виступити перед вами. Передаю вам вітання від мера міста Буча - Anatolii Fedoruk.
Я є представником української громади з міста Буча. Вже вдруге я вимушено покинула свою домівку. Вперше це відбулося у 2014 році виїхавши з мого рідного Донецька.
Це один з міліардів уламків які розліталися по Київський області руйнуючи життя та будинки, школи та дитячі садочки, лікарні та релігійні об’єкти, комунальну техніку та транспорт. Таке неможливо уявити у мирному та сучасному місті Європи…
Ми дуже вдячні Федеративній республіці Німеччина та Федеральній землі Саксонія, за практичну допомогу нашій країні. Також хочу висловити слова вдячності місту Дрезден від всієї Бучанської громади. Ми знаємо, що Дрезден – одне з міст Європи, яке досягає надзвичайних речей, особливо у сфері допомоги нашим громадянам які зараз знаходяться у Німеччині. Ми також знаємо, що Дрезден має досвід у відновленні міста після руйнувань які спричинила війна.
Ми були б дуже раді, якби сьогоднішній день міг стати початком співпраці та дружби між Дрезденом та Бучею, і якби ми могли розраховувати на ваш досвід, розуміння та ту чи іншу підтримку, співпрацю у відновленні міста Буча.
Ми хочемо якомога швидше відновити наші міста, щоб люди мали можливість повернутися додому, щоб наші діти могли розпочати новий навчальний рік, щоб відчути себе в безпечному та комфортному середовищі. Нам дуже важлива зараз ваша підтримка та ще необхідно прикласти багато спільних зусиль для відновлення наших громад. Пасажирські автобуси стали б для нас великою допомогою у відновленні транспортного сполучення в громаді. Швидка допомога сьогодні дуже важлива для нас.
Ми віримо в наше майбутнє, впевнені - ми все відбудуємо, відновимо та повернемось до дому, до мирного життя.
Дякую за вашу увагу.»
Щиро вдячна вам за можливість бути присутньою на цьому засіданні, та можливість виступити перед вами. Передаю вам вітання від мера міста Буча - Anatolii Fedoruk.
Я є представником української громади з міста Буча. Вже вдруге я вимушено покинула свою домівку. Вперше це відбулося у 2014 році виїхавши з мого рідного Донецька.
Це один з міліардів уламків які розліталися по Київський області руйнуючи життя та будинки, школи та дитячі садочки, лікарні та релігійні об’єкти, комунальну техніку та транспорт. Таке неможливо уявити у мирному та сучасному місті Європи…
Ми дуже вдячні Федеративній республіці Німеччина та Федеральній землі Саксонія, за практичну допомогу нашій країні. Також хочу висловити слова вдячності місту Дрезден від всієї Бучанської громади. Ми знаємо, що Дрезден – одне з міст Європи, яке досягає надзвичайних речей, особливо у сфері допомоги нашим громадянам які зараз знаходяться у Німеччині. Ми також знаємо, що Дрезден має досвід у відновленні міста після руйнувань які спричинила війна.
Ми були б дуже раді, якби сьогоднішній день міг стати початком співпраці та дружби між Дрезденом та Бучею, і якби ми могли розраховувати на ваш досвід, розуміння та ту чи іншу підтримку, співпрацю у відновленні міста Буча.
Ми хочемо якомога швидше відновити наші міста, щоб люди мали можливість повернутися додому, щоб наші діти могли розпочати новий навчальний рік, щоб відчути себе в безпечному та комфортному середовищі. Нам дуже важлива зараз ваша підтримка та ще необхідно прикласти багато спільних зусиль для відновлення наших громад. Пасажирські автобуси стали б для нас великою допомогою у відновленні транспортного сполучення в громаді. Швидка допомога сьогодні дуже важлива для нас.
Ми віримо в наше майбутнє, впевнені - ми все відбудуємо, відновимо та повернемось до дому, до мирного життя.
Дякую за вашу увагу.»