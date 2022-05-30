Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Графік роботи консультантів в Бучанській громаді на поточний тиждень:► понеділок 30 травняВорзель з 11:00 до 12:30Здвижівка з 13:00► Вівторок 31 травняЛуб'янка з 11:00 до 12:30Блиставиця з 13:00► Середа 1 червняГаврилівка з 11:00► Четвер 2 червняБуча► П'ятниця 3 червняМироцьке з 11:00 до 12:30, Бабинці з 13:00Щоб записатися на консультацію звертайтеся, будь ласка, до колцентру первинної медико-санітарної допомоги за номерамиабо до сімейного лікаря, який запише вас на консультацію.