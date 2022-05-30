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  • Учора, 22:03
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Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Дорослі, які перебувають у гострому стресовому стані, потребують зовнішньої підтримки.
Для мешканців Бучанської громади психологи міжнародної організації "Лікарі світу" вже понад три тижні продовжують безкоштовно надавати консультаційну допомогу.

Графік роботи консультантів в Бучанській громаді на поточний тиждень:
► понеділок 30 травня
Ворзель з 11:00 до 12:30
Здвижівка з 13:00
► Вівторок 31 травня
Луб'янка з 11:00 до 12:30
Блиставиця з 13:00
► Середа 1 червня
Гаврилівка з 11:00
► Четвер 2 червня
Буча
► П'ятниця 3 червня
Мироцьке з 11:00 до 12:30, Бабинці з 13:00

Щоб записатися на консультацію звертайтеся, будь ласка, до колцентру первинної медико-санітарної допомоги за номерами
+380676121223
+380504800121
або до сімейного лікаря, який запише вас на консультацію.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина, Буча
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