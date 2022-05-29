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  • Учора, 16:53
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Новий міст у Стоянці: спорудили нову переправу

На місці зруйнованого моста у Стоянці спорудили нову переправу, доступну для проїзду вантажного транспорту.

Пріоритетом у відновленні під час війни є відбудова інфраструктури, яка забезпечує транспортне сполучення на маршрутах, через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів. Зважаючи на інтенсивність руху та пріоритетність логістичних напрямків, повноцінне відновлення транспортних потоків трасою міжнародного значення М-06 (Київ-Чоп), що проходить через Київську область, є надважливим.



Міст у Стоянці був підірваний у перші дні російської агресії. Уже за кілька тижнів після деокупації Київщини там збудували тимчасову об'їзну дорогу та встановили переправу.

Цей маршрут був розрахований виключно на легковий транспорт. Вантажівкам доводилось долати зайві кілометри, щоб потрапити в пункт призначення. Для того, щоб пришвидшити переміщення різних видів транспорту, відновили лівий проїзд мосту.

Менше ніж за два місяці на місці зруйнованого мосту спорудили нову переправу. Відтепер проїзд через цей відрізок магістралі М-06 безпечний для усіх видів транспорту.

Олексій Кулеба, Голова Київської обласної військової адміністрації 
 ВІЙНА, Стоянка, Ірпінь, фотофакт
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