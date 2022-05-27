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  • Сьогодні, 12:52
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Українці можуть втратити право на державну допомогу в Польщі

У випадку виїзду за територію Польщі українці, які отримали тимчасовий захист у країні, втрачатимуть право на грошову допомогу.

Перевірятиме місце перебування таких осіб Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.

Якщо з'ясується, що поїздка є тривалою (понад місяць), українців змусять повернути неправомірно отримані виплати з відсотками, а також вони можуть втратити право на отримання їх в майбутньому та право на легальне перебування в країні.

Наразі 700 громадян України вже втратили право на соціальні виплати.

Саме тому при плануванні будь-яких поїздок потрібно САМОСТІЙНО повідомити про це ZUS, бажано в електронному вигляді через платформу PUE ZUS.
inpoland.net.pl 
 ВІЙНА, Юридическая консультация
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