Українці можуть втратити право на державну допомогу в Польщі

Перевірятиме місце перебування таких осіб Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.
Якщо з'ясується, що поїздка є тривалою (понад місяць), українців змусять повернути неправомірно отримані виплати з відсотками, а також вони можуть втратити право на отримання їх в майбутньому та право на легальне перебування в країні.
Наразі 700 громадян України вже втратили право на соціальні виплати.
Саме тому при плануванні будь-яких поїздок потрібно САМОСТІЙНО повідомити про це ZUS, бажано в електронному вигляді через платформу PUE ZUS.