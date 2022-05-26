Оплата за комуналку за час окупації - як нараховуватимуть

За її словами, є два способи це зробити:
► за наявності лічильників потрібно не забувати подавати їх показники, а саме – повторювати попередні.
Водночас за послуги управління багатоквартирним будинком та послуги теплопостачання платити доведеться всім, окрім людей, в яких житло зруйноване.
Проте ситуації з нарахуванням плати за комунальні послуги можуть відрізнятися в різних містах – наприклад, у Чернігові частково скасували плату за комунальні послуги за березень та квітень, а міський голова Харкова оголосив, що мешканці міста не сплачуватимуть комуналку до кінця війни.