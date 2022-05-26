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  • Учора, 14:55
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Оплата за комуналку за час окупації - як нараховуватимуть

Під час дії воєнного стану можна уникнути плати за комунальні послуги, якщо ви не проживали в помешканні протягом більш як 30 днів. Як це зробити, розповіла заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська.

За її словами, є два способи це зробити:

► за відсутності лічильників у помешканні можна звернутися до надавачів комунальних послуг для того, щоб нарахування за такі послуги не здійснювали. При цьому потрібно документально підтвердити своє неперебування в квартирі, а саме – додати до заяви постачальнику послуг довідку про лікування, довідку ВПО чи довідку про несення служби в ЗСУ.
► за наявності лічильників потрібно не забувати подавати їх показники, а саме – повторювати попередні.


Водночас за послуги управління багатоквартирним будинком та послуги теплопостачання платити доведеться всім, окрім людей, в яких житло зруйноване.

Проте ситуації з нарахуванням плати за комунальні послуги можуть відрізнятися в різних містах – наприклад, у Чернігові частково скасували плату за комунальні послуги за березень та квітень, а міський голова Харкова оголосив, що мешканці міста не сплачуватимуть комуналку до кінця війни.
«Факти ICTV» 
 ВІЙНА, Юридическая консультация
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