Оплата за комуналку за час окупації - як нараховуватимуть

► за відсутності лічильників у помешканні можна звернутися до надавачів комунальних послуг для того, щоб нарахування за такі послуги не здійснювали. При цьому потрібно документально підтвердити своє неперебування в квартирі, а саме – додати до заяви постачальнику послуг довідку про лікування, довідку ВПО чи довідку про несення служби в ЗСУ.

► за наявності лічильників потрібно не забувати подавати їх показники, а саме – повторювати попередні.

Як це зробити, розповіла заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська.За її словами, є два способи це зробити: