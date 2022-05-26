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  • Учора, 12:17
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ДТЕК відновлює центри обслуговування клієнтів

ДТЕК Київські регіональні електромережі інформують про відновлення центрів обслуговування клієнтів у Бородянці, Ірпені, Іванкові, Макарові, Обухові та Фастові.


Адреси:
📍 Бородянка, вул. Заводська, 1-а;
📍 Ірпінь, вул. 2-й Північний Тупік, 2;
📍 Іванків, вул. Хоменка, 16-б;
📍 Макарів, пров. Заводський, 1а;
📍 Обухів, вул. Чумацький шлях, 32;
📍 Фастів, вул. Ступака, 27.

Уже місяць працюють ЦОКи в Києві, Борисполі, Вишневому, Білій Церкві, Броварах, Василькові та Вишгороді. Загалом в області вже відкрито 13 центрів.
Наші фахівці готові допомогти відновити документи, які мешканці Київщини втратили під час бойових дій та вирішити питання щодо договорів на розподіл зруйнованих будинків. Також клієнти зможуть переукласти договори, скоригувати покази лічильника, здати звіт за об’єми споживання тощо.
Офіси прийматимуть клієнтів з 8:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю. Графік роботи може змінюватися залежно від особливостей комендантської години, що діє у конкретному регіоні. Адреси відкритих офісів можна дізнатись на нашому сайті - https://www.dtek-krem.com.ua/ua/service-centers або зателефонувавши до кол-центру
кол-центр:
+38 067 495 70 40
+38 099 495 70 40
+38 093 495 70 40
+0444590740.
ДТЕК електромережі, Буча
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