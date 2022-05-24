Буча: Хто першочергово отримає тимчасове житло у модульних будинках?

Про етапи реалізації міської цільової програми «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій російської федерації на території Бучанської міської територіальної громади» на 2022 рік розповідає начальниця управління соціальної політики Ірина Пасічна.

► багатодітні сім’ї;► сім'ї з неповнолітніми дітьми;► особи з інвалідністю I та II груп;► учасники бойових дій,► особи з інвалідністю внаслідок війни.Заяву про надання тимчасового житла з відповідним пакетом документів можна подати в паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради.До заяви додаються:► копії документів, що посвідчують особу заявника;► довідки про дохід заявника та всіх членів його сім’ї;► довідка бюро технічної інвентаризації про відсутність у громадянина іншого житла для проживання за місцем отримання житла з фонду житла для тимчасового проживання, а у разі прибуття громадянина з іншого регіону - зазначена довідка з попереднього місця проживання;► копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання (сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку);► копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують сімейні, родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення опікуна або піклувальника), або довідка про склад сім’ї.