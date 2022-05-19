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  • Учора, 11:06
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Бучанські добровольці "посадили" другий БПЛА окупанта

Пішим патрулем луб‘янського підрозділу Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 було помічено неопізнаний безпілотний літальний апарат, який рухався у напрямку Лютіж-Гостомель.



Передавши інформацію відповідним підрозділам ДФТГ, дрон було збито. Ним виявився російський БПЛА «Орлан - 10», 2022 року випуску.

Це вже другий безпілотник такого класу, який «посадили» добровольці Бучі. Перший Орлан було захоплено 5 травня. Він вже переданий відповідним органам.

Обидва безпілотники не зазнали значних ушкоджень, тому через деякий час будуть «поставлені на крило» і служитимуть вже народу України.

 ВІЙНА, Добровольці, Буча
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