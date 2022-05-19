Бучанські добровольці "посадили" другий БПЛА окупанта

Пішим патрулем луб‘янського підрозділу Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 було помічено неопізнаний безпілотний літальний апарат, який рухався у напрямку Лютіж-Гостомель.

Передавши інформацію відповідним підрозділам ДФТГ, дрон було збито. Ним виявився російський БПЛА «Орлан - 10», 2022 року випуску.Це вже другий безпілотник такого класу, який «посадили» добровольці Бучі. Перший Орлан було захоплено 5 травня. Він вже переданий відповідним органам.Обидва безпілотники не зазнали значних ушкоджень, тому через деякий час будуть «поставлені на крило» і служитимуть вже народу України.