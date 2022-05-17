У Бучі запрошують на вакцинацію як дорослих, так і дітей

В умовах війни особливо уважно слід дотримуватись календаря профілактичних щеплень і намагатись не пропускати планову вакцинацію.
В амбулаторіях нашої громади відновлено можливість отримати щеплення як дорослим, так і дітям:
► рутинна вакцинація дітей згідно з календарем профілактичних щеплень
► вакцинація від COVID-19
► вакцинація від дифтерії та правця (дорослим від 16 років)
Дізнатися про найближчий до вас пункт щеплення та записатися на вакцинацію ви можете у вашого лікаря або медичної сестри, а також зателефонувавши до нашого колцентру за номерами:
+380676121223
+380504800121