У Бучі запрошують на вакцинацію як дорослих, так і дітей

В умовах війни особливо уважно слід дотримуватись календаря профілактичних щеплень і намагатись не пропускати планову вакцинацію.В амбулаторіях нашої громади відновлено можливість отримати щеплення як дорослим, так і дітям:► рутинна вакцинація дітей згідно з календарем профілактичних щеплень► вакцинація від COVID-19► вакцинація від дифтерії та правця (дорослим від 16 років)Дізнатися про найближчий до вас пункт щеплення та записатися на вакцинацію ви можете у вашого лікаря або медичної сестри, а також зателефонувавши до нашого колцентру за номерами: