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  • Учора, 21:48
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У Бучі запрошують на вакцинацію як дорослих, так і дітей

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

В умовах війни особливо уважно слід дотримуватись календаря профілактичних щеплень і намагатись не пропускати планову вакцинацію.
В амбулаторіях нашої громади відновлено можливість отримати щеплення як дорослим, так і дітям:
► рутинна вакцинація дітей згідно з календарем профілактичних щеплень
► вакцинація від COVID-19
► вакцинація від дифтерії та правця (дорослим від 16 років)

Дізнатися про найближчий до вас пункт щеплення та записатися на вакцинацію ви можете у вашого лікаря або медичної сестри, а також зателефонувавши до нашого колцентру за номерами:
+380676121223
+380504800121
 ВАКЦИНАЦІЯ, медицина, Буча
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