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  • Учора, 20:27
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City Express курсує з Києва до Тетерева. Розклад

Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express.
Від 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

З 16 травня курсуватимуть такі рейси:

✅ поїзд Святошин — Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;
✅ поїзд Тетерів — Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.

 вокзал, Буча, розклад поїздів
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