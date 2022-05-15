City Express курсує з Києва до Тетерева. Розклад

Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express.Від 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.З 16 травня курсуватимуть такі рейси:✅ поїзд Святошин — Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;✅ поїзд Тетерів — Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.