Бучанській громаді завдано збитків на $449 мільйонів - мер міста

За оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, російська армія завдала Бучанській громаді збитків на суму 449 мільйонів доларів США, - розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

1230 з них – це житлові будинки. Зокрема, 1051 – приватні житлові та 179 – багатоквартирні будинки.

Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти.

124 – це нежитлові приміщення, зокрема, серед них:

29 – заклади освіти

9 – медичні заклади

5 – адміністративні будівлі та релігійні споруди

12 – комунальні об‘єкти

69 – торгові мережі та інші комерційні приміщення.

178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, йдеться про 149 приватних житлових будинки та 10 багатоповерхівок.

В міськраді надають безкоштовні юридичні консультації стосовно оцінки збитків – у кабінеті «Паспортні послуги» стіл №15.

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 17:00.

Контактний номер для юридичних запитань:

+380733205658.