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Бучанській громаді завдано збитків на $449 мільйонів - мер міста

За оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, російська армія завдала Бучанській громаді збитків на суму 449 мільйонів доларів США, - розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.



Цей ті, що задокументовані станом на 10 травня в рамках проекту «росія заплатить» та будуть пред’явлені російській стороні.
Бучанський відділ архітектури підсумував кількість пошкоджень - загалом по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі.

1230 з них – це житлові будинки. Зокрема, 1051 – приватні житлові та 179 – багатоквартирні будинки.
Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти.
124 – це нежитлові приміщення, зокрема, серед них:
29 – заклади освіти
9 – медичні заклади
5 – адміністративні будівлі та релігійні споруди
12 – комунальні об‘єкти
69 – торгові мережі та інші комерційні приміщення.
178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, йдеться про 149 приватних житлових будинки та 10 багатоповерхівок.


Стосовно інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано забезпечували Бучу електроенергією та водою.

В ЦНАПі Бучанської міської ради продовжують приймати заяви на обстеження пошкодженого майна.
У заяві обов’язково необхідно зазначити контактний номер телефона власника (уповноваженої особи).
Заповнити її можна як безпосередньо при обстеженні об’єкта в присутності робочої групи, так і в приміщенні ЦНАПу.

Адреса Бучанського ЦНАП: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 – або зателефонувавши до нашого контакт-центру за телефонами:
+380443345475
+380675198923

В міськраді надають безкоштовні юридичні консультації стосовно оцінки збитків – у кабінеті «Паспортні послуги» стіл №15.
Режим роботи: з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 17:00.
Контактний номер для юридичних запитань:
+380733205658.



Телефони кол-центру Бучанської ОТГ, який щодня прийматиме ваші запити.

﻿Телефони кол-центру (ЦНАП БУЧА):
+380675198923
+380443345475
+0800750525 (Ірпінь)
Крім того, ви можете користуватися Google-формою, яку створила Бучанська міська рада (docs.google.com/forms).

﻿Тероборона, розмінування:
+380960042188

﻿Ритуальні послуги:
+380960042188
Інформаційний центр для родин загиблих та померлих Бучанської громади
+380683282892 (Людмила).
ВІЙНА, Буча, Бучанська ОТГ, Федорук Анатолій Петрович
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