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  • Учора, 12:37
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Вивіз 52 немовля з Ворзеля: 67-річний чоловік врятував майже дві тисячі людей

Володимир Бричка з Рівненської області врятував з-під обстрілів з початку війни понад 1800 осіб. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він сів за кермо свого мікроавтобуса і не зупиняється до сі пір – возить допомогу військовим, цивільним і евакуює людей з-під обстрілів.

Про невтомного Героя України розповіли в ТСН.



У 67-річного Володимира Брички 12 власних дітей, ще двоє - прийомних. Зараз у нього вже 43 онуки. Залишатися осторонь під час війни він не зміг, оскільки весь біль українців Відчуває, як свою особисту. Він жодного разу не засумнівався, коли потрібно було їхати в гарячі точки.

Російські окупанти вбили його друга-волонтера. Як розповідає Володимир, йому в машину кинули гранату і розстріляли. Він згорів у своїй машині разом з продуктами.

"Сидіння вийняв повністю і поставив такі лавки. Він 30 осіб посадив і люди були настільки налякані, тому що обстріли були", - додала одна з дочок пастора.

Він зізнається, що їх плач досі у нього в голові...

Володимир себе героєм не вважає. Він каже, що робить те, що повинен. Зараз він знову збирається в дорогу - відвезти найнеобхідніше тим, хто цього потребує.
 ВІЙНА, відеосюжет, Буча, Ворзель
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