Вивіз 52 немовля з Ворзеля: 67-річний чоловік врятував майже дві тисячі людей

Про невтомного Героя України розповіли в ТСН.У 67-річного Володимира Брички 12 власних дітей, ще двоє - прийомних. Зараз у нього вже 43 онуки. Залишатися осторонь під час війни він не зміг, оскільки весь біль українців Відчуває, як свою особисту. Він жодного разу не засумнівався, коли потрібно було їхати в гарячі точки.Російські окупанти вбили його друга-волонтера. Як розповідає Володимир, йому в машину кинули гранату і розстріляли. Він згорів у своїй машині разом з продуктами."Сидіння вийняв повністю і поставив такі лавки. Він 30 осіб посадив і люди були настільки налякані, тому що обстріли були", - додала одна з дочок пастора.Він зізнається, що їх плач досі у нього в голові...Володимир себе героєм не вважає. Він каже, що робить те, що повинен. Зараз він знову збирається в дорогу - відвезти найнеобхідніше тим, хто цього потребує.