Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » В Бучі окупанти заклали вибухівку у фортепіано дівчинки
  • Учора, 11:30
  • 132
  • 0
+aA | -Aa 

В Бучі окупанти заклали вибухівку у фортепіано дівчинки

Мама 10-річної дівчинки після повернення додому помітила, що нагороди на фортепіано стояли не так, як раніше, і заборонила дівчинці торкатися музичного інструменту. Виявилося, що в середині інструменту було закладено вибуховий предмет.



Коли росіян вигнали з Бучі, тато дівчинки приїхав додому і побачив там сумне видовище — військові, що жили в них у квартирі, погромили та розтрощили все, що у них було. Особливу увагу приділили питанням культури — розтоптали на видному місці традиційні українські вишиванки, порвали плакат улюбленого гурту доньки з автографом, вкрали акордеон і… замінували фортепіано.

"Чоловік приводив саперів двічі, і вони оглядали квартиру, і фортепіано, але нічого не знайшли. А коли 7 травня приїхала я, то, вже збираючись їхати назад, підійшла до інструменту. Я сама не граю, грає Дашуня, я просто зліва направо пройшлась білими клавішами, доходжу до середини, а вони не натискаються. Я кажу чоловікові — там щось є. Підозри щодо замінування у нас були й раніше — чоловік помітив, що нагороди, що стояли на верхній кришці були розміщені неправильно“, – розповіла виданню мама дівчинки.

Сапери, яких ледве вдалось знайти в вечірній час перед вихідними, вилучили з-під молоточків фортепіано дитини підствольну гранату ВОГ-25П.

 ВІЙНА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Гаврилівка: Хто відповість за скалічення 6-річної дівчинки собакою

Гаврилівка: Хто відповість за скалічення 6-річної дівчинки собакою

Буча та регіон
У Бучі в будинку окупанти залишили 400 грам радіоактивної ртуті

У Бучі в будинку окупанти залишили 400 грам радіоактивної ртуті

Буча та регіон
Заходи у Центральному міському парку в липні місяці

Заходи у Центральному міському парку в липні місяці

Буча та регіон
В Ірпені дівчинці вирвали відразу 12 молочних зубів (відео)

В Ірпені дівчинці вирвали відразу 12 молочних зубів (відео)

Буча та регіон
6 грудня "Уваровський дім" запрошує на концерт камерної музики

6 грудня "Уваровський дім" запрошує на концерт камерної музики

Уваровський дім
Пожежа в Ірпені - загинула дитина

Пожежа в Ірпені - загинула дитина

Буча та регіон
У Ірпінському дитячому садку вихователі приховували травмування дівчинки

У Ірпінському дитячому садку вихователі приховували травмування дівчинки

Буча та регіон
В Бучі "бебі-буму" не очікують

В Бучі "бебі-буму" не очікують

Бучанські новини
Митці з Ізраїлю дали концерт в «Уваровському домі»

Митці з Ізраїлю дали концерт в «Уваровському домі»

Уваровський дім
14 травня, Уваровський дом: Концертна програма до Дня Матері

14 травня, Уваровський дом: Концертна програма до Дня Матері

Уваровський дім
Буча: Рятувальники провели відкривання дверей квартири де залишилась дитина

Буча: Рятувальники провели відкривання дверей квартири де залишилась дитина

Буча та регіон
Юні бучанці лауреати в міжнародному фестиваль-конкурсі "Зимова Фантазія"

Юні бучанці лауреати в міжнародному фестиваль-конкурсі "Зимова Фантазія"

Буча та регіон
Російське посольство знайшло місцеві таланти до св'яткування 9 травня

Російське посольство знайшло місцеві таланти до св'яткування 9 травня

Уваровський дім
Олена Дубравіна: «Школа – це рідний дім, та кращого мені не треба»

Олена Дубравіна: «Школа – це рідний дім, та кращого мені не треба»

Бучанські новини
Загинув Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

Загинув Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар