В Бучі окупанти заклали вибухівку у фортепіано дівчинки

Мама 10-річної дівчинки після повернення додому помітила, що нагороди на фортепіано стояли не так, як раніше, і заборонила дівчинці торкатися музичного інструменту. Виявилося, що в середині інструменту було закладено вибуховий предмет.
Коли росіян вигнали з Бучі, тато дівчинки приїхав додому і побачив там сумне видовище — військові, що жили в них у квартирі, погромили та розтрощили все, що у них було. Особливу увагу приділили питанням культури — розтоптали на видному місці традиційні українські вишиванки, порвали плакат улюбленого гурту доньки з автографом, вкрали акордеон і… замінували фортепіано.
"Чоловік приводив саперів двічі, і вони оглядали квартиру, і фортепіано, але нічого не знайшли. А коли 7 травня приїхала я, то, вже збираючись їхати назад, підійшла до інструменту. Я сама не граю, грає Дашуня, я просто зліва направо пройшлась білими клавішами, доходжу до середини, а вони не натискаються. Я кажу чоловікові — там щось є. Підозри щодо замінування у нас були й раніше — чоловік помітив, що нагороди, що стояли на верхній кришці були розміщені неправильно“, – розповіла виданню мама дівчинки.
Сапери, яких ледве вдалось знайти в вечірній час перед вихідними, вилучили з-під молоточків фортепіано дитини підствольну гранату ВОГ-25П.