В Бучі окупанти заклали вибухівку у фортепіано дівчинки

Мама 10-річної дівчинки після повернення додому помітила, що нагороди на фортепіано стояли не так, як раніше, і заборонила дівчинці торкатися музичного інструменту. Виявилося, що в середині інструменту було закладено вибуховий предмет.

Коли росіян вигнали з Бучі, тато дівчинки приїхав додому і побачив там сумне видовище — військові, що жили в них у квартирі, погромили та розтрощили все, що у них було. Особливу увагу приділили питанням культури — розтоптали на видному місці традиційні українські вишиванки, порвали плакат улюбленого гурту доньки з автографом, вкрали акордеон і… замінували фортепіано.“, – розповіла виданню мама дівчинки.Сапери, яких ледве вдалось знайти в вечірній час перед вихідними,