Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » КП "Бучанський сервіс-центр Документ" відновлює роботу
  • Сьогодні, 09:35
  • 21
  • 0
+aA | -Aa 

КП "Бучанський сервіс-центр Документ" відновлює роботу

Комунальне підприємство "Бучанський сервіс-центр Документ" (раніше БТІ) відновлює свою роботу.
Архів інвентаризаційних справ та вся документація не пошкоджені.

Фахівці надають наступні послуги:
► виїзд за адресою, обмір та виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна.
► внесення даних технічної інвентаризації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
► видача архівної довідки про зареєстроване право власності до 2013 року;
► видача довідки про технічні показники об'єкту нерухомості;
► складання висновку про розподіл часток об'єкту нерухомого майна;
► виконання запитів нотаріусів при оформленні спадкової справи;
► виконання запитів щодо реєстрації права власності до 2013 року від слідчих органів, прокуратури та суду.

Підприємство знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський р-н, м .Буча, вул. Горького, 8.
Режим роботи (тимчасовий графік від 11.05. 2022 ):
з 10:00 до 16:00 год.. без перерви. Щоденно, крім суботи та неділі.
Довідки за телефоном:
+380662086919
директор: Катерина Цип'ящук
Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Приватне чи комунальне БТІ, як зробити вибір?

Приватне чи комунальне БТІ, як зробити вибір?

законодавтство
Податкова: Перейменували вулицю: що з РРО і ліцензією

Податкова: Перейменували вулицю: що з РРО і ліцензією

Публікації
Новий порядок реєстрації прав на нерухоме майно

Новий порядок реєстрації прав на нерухоме майно

законодавтство
Хто проводить технічну інвентарізацію нерухомості для виділу?

Хто проводить технічну інвентарізацію нерухомості для виділу?

законодавтство
Інформація для громадян стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Інформація для громадян стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Державна реєстраційна служба
Юридична консультація: Оскарження дій БТІ

Юридична консультація: Оскарження дій БТІ

законодавтство
Податкова: До 1 липня власники нерухомого майна отримають податкові повідомлення

Податкова: До 1 липня власники нерухомого майна отримають податкові повідомлення

Публікації
Юридична консультація: Про порядок державної реєстрації речових прав

Юридична консультація: Про порядок державної реєстрації речових прав

законодавтство
Прокуратура: Повернуто до державної власності 1 відділення санаторія "Україна"

Прокуратура: Повернуто до державної власності 1 відділення санаторія "Україна"

Прокуратура м. Ірпеня
Власники житлової нерухомості можуть провести звірку своїх даних

Власники житлової нерухомості можуть провести звірку своїх даних

Публікації
Перелік послуг адміністративного центру Ірпеня

Перелік послуг адміністративного центру Ірпеня

Ірпінський вісник
Міська юстиція: Сплата реєстраційного збору

Міська юстиція: Сплата реєстраційного збору

міська юстиція
У Києві запрацює тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів

У Києві запрацює тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів

Суспільство
Бучанське міське управління юстиції консультує: Легалізація самочинного будівництва

Бучанське міське управління юстиції консультує: Легалізація самочинного будівництва

Запитання та відповіді
Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з 2016 року

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з 2016 року

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар