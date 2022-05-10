КП "Бучанський сервіс-центр Документ" відновлює роботу

Архів інвентаризаційних справ та вся документація не пошкоджені.
Фахівці надають наступні послуги:
► виїзд за адресою, обмір та виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна.
► внесення даних технічної інвентаризації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
► видача архівної довідки про зареєстроване право власності до 2013 року;
► видача довідки про технічні показники об'єкту нерухомості;
► складання висновку про розподіл часток об'єкту нерухомого майна;
► виконання запитів нотаріусів при оформленні спадкової справи;
► виконання запитів щодо реєстрації права власності до 2013 року від слідчих органів, прокуратури та суду.
Підприємство знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський р-н, м .Буча, вул. Горького, 8.
Режим роботи (тимчасовий графік від 11.05. 2022 ):
з 10:00 до 16:00 год.. без перерви. Щоденно, крім суботи та неділі.
Довідки за телефоном:
+380662086919
директор: Катерина Цип'ящук