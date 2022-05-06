У Бучі в будинку окупанти залишили 400 грам радіоактивної ртуті

Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти.

Викликавши за оперативною гарячою лінією саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною.Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина – ртуть. Радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС.Рідина була вилучена бійцями та передана на утилізацію підприємству з утилізації небезпечних відходів.www.t.me/dobrobatbucha