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  • Учора, 19:38
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У Бучі в будинку окупанти залишили 400 грам радіоактивної ртуті

Добровольці Бучі інформують:

Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти.




Викликавши за оперативною гарячою лінією саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною.

Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина – ртуть. Радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС.

Рідина була вилучена бійцями та передана на утилізацію підприємству з утилізації небезпечних відходів.

Посудина мала в собі приблизно 400 грам рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів.

Якщо ви помітили незрозумілий предмет, який потенційно може бути небезпечним, одразу телефонуйте за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово

+380960042188

www.t.me/dobrobatbucha
ВІЙНА, Буча, Добровольці
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